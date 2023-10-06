حريق في سنتر تجاري في جل البحر- العباسية

شب حريق ظهر اليوم في صالة الالعاب في سنتر Avenue في منطقة جل البحر العباسية - صور ، ما تسبب باضرار مادية، من دون وقوع اصابات. وقد تمكنت عناصر الدفاع المدني من اخماد الحريق قبل ان يمتد الى اقسام الملابس والاحذية. واذ لم تعرف اسباب نشوب الحريق، فتحت القوى الامنية تحقيقا بالحادث.

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