وزير المالية تابع مع مدير الجمارك موضوع مستوعبات بطاريات الليثيوم في مرفأ بيروت

تابع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل مع المدير العام للجمارك ريمون خوري مسألة المستوعبات التي تحوي بطاريات ليثيوم في مرفأ بيروت، وطلب منه متابعة هذه المسألة مع المعنيين في المرفأ، وايجاد معالجة سريعة تمنع اي مخاطر في حال وجدت، او تنطوي على ما يتهدد السلامة العامة.

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