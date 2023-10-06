زار وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام خلال جولته في عكار، المفتي الشيخ زيد بكار زكريا في دار الفتوى لتهنئته بنتائج الانتخابات الأخيرة وجرى البحث في آخر المستجدات وفي أمور تتعلق بمنطقة عكار والطائفة. ولفت سلام بعد اللقاء إلى "أننا نأمل ونتمنى من رب العالمين أن يؤمن لنا أياما وظروفا أفضل ومرحلة قادمة نستطيع من خلالها النهوض بهذه المنطقة، ومن هذه الدار الكريمة اتوجه مجددا بكل الشكر والتبريك للمفتي على دوره في عكار، وأشد على يده واقول له بأننا الى جانبه بكل جهوده وبكل وطنيته وعمله تجاه هذه المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر سلام زار المفتي زكريا: نحن إلى جانبه في كل جهوده وعمله تجاه منطقة عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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