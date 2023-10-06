وليد جنبلاط: الجندي العربي حطّم في حرب تشرين أسطورة التفوق الاسرائيلي

أشار الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، إلى أنّ "الجندي العربي حطّم في حرب تشرين أسطورة التفوق الاسرائيلي وستبقى تضحيات الجيوش العربية محل فخر واعتزاز على مدى الزمن".

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