الوكيل القانوني لشركة "شيكاو" أوضح ملابسات حادثة الدورة: لعدم تضخيم الأمور

أوضح الوكيل القانوني لشركة "شيكاو" المحامي فؤاد الاسمر، في بيان، ملابسات حادثة الدورة مساء أمس، واشار الى أنه "مساء يوم الخميس الواقع فيه 5 تشرين الاول 2023، حصل تصادم بسيط بين سيارة ودراجة نارية في المرآب الملاصق لشركة شيكاو الدورة، وقد تدخل مدير الشركة المذكورة لفض الخلاف الحاصل على اثر حادثة الاصطدام".

ولفتت إلى أنّه "في هذه الاثناء صودف خروج العاملين من المعمل العائد للشركة ومن بينهم ثمانية سوريين فعملوا على المساعدة لفض الاشكال الذي انتهى "بصورة حبيّة". إلا ان الامر تدهور بشكل دراماتيكي حيث تدفق الى الموقع عشرات الشبان واخذوا يشتمون ويهددون العمال السوريين الذين فرّوا عائدين الى داخل المعمل واقفلوا الابواب عليهم دون التصادم ولا الاعتداء على أحد".

وذكر الوكيل القانوني للشركة أنّ "المؤسف ان الشبان المهاجمين حطموا الباب الحديدي للمبنى ودخلوا اليه وخربوا بعض اجزائه. على اثر ذلك سارعت ادارة شركة شيكاو الى الاتصال بالقوى الامنية والجيش اللبناني الذين حضروا مشكورين وعملوا على ضبط الوضع".

وأوضح أن "الجيش اجرى تفتيشاً للسوريين ولمكان تواجدهم فلم يعثر على اي اسلحة معهم، ومن ثم اقتادهم للتحقيق وهم اليوم بعهدة القضاء وان اربعة منهم يحوزون على اوراق رسمية".

وتمنى على "الاعلام المسؤول الاضاءة على حقيقة ما حصل وعدم تضخيم الامور ولا الغوص في متاهات بعيدة عن الواقع، مؤكدين حرص شركة "شيكاو" ادارة وعاملين، على احترام القانون والمؤسسات والاجهزة الرسمية كافة".