رئيس جامعة الـ"LAU" بعد اختتامها اليوم الانتخابي: للتحقيق ببعض النتائج إذ لا يمكننا السماح بأي خلل

أوضحت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) أنها اختتمت "يومًا انتخابيًا ديموقراطياً طويلاً هو الثامن على التوالي منذ إعتماد نظام One Student One Vote أي "شخص واحد لصوت واحد" عبر الانترنت لاختيار اعضاء مجلس الطلبة الـ30 في حرمي بيروت وجبيل، وذلك ضمن نظام انتخابي يؤمن خصوصية الطلاب والطالبات ويمنع أي تاثير عليهم".

ولفتت إلى أنّه "انتهى اليوم الانتخابي بإعلان النتائج المبدئية حيث بلغت نسبة المشاركة 67.41 في المئة اي ما مجموعه 5204 طالباً وطالبة من أصل 7720 يحق لهم الاقتراع في حرمي بيروت وجبيل. ولفتت مشاركة الطلاب المسافرين خارج لبنان، أو الذين يدرسون عن بعد في الاقتراع من سنغافورة والولايات الاميركية المتحدة ونيجيريا وبلدان خليجية عدة عبر الانترنت، بعد إستخدام كلمة المرور الخاصة بهم. وجرت العملية الانتخابية وسط أجواء هادئة عاشها حرما بيروت وجبيل وغابت عنها المظاهر الانتخابية التقليدية لولا بعض التجمعات الطالبية عند مداخل الحرم الجامعي وداخلها حيث افتتح الاقتراع عبر الانترنت اعتباراً من الساعة 6.00 وانتهى عند 4.00 مساءً بإشراف تقني من مساعد نائب الرئيس لشؤون المعلوماتية كميل ابو النصر وفريق عمله".

وبحسب بيان للجامعة، فإنّه "فور انتهاء الوقت المخصص للانتخابات، صدرت النتائج وتبلغها رئيس الجامعة ميشال معوض الذي أشرف على الانتخابات من حرم جبيل، وتولى نائب الرئيس للشؤون الادارية روي مجدلاني، ونائبة الرئيس لشؤون الطلاب الدكتورة أليز سالم وعميدا الطلاب في بيروت الدكتور رائد محسن، وجبيل الدكتور جاد عبدالله الاعلان عنها.

ولفت عميد الطلاب في بيروت رائد محسن إلى أنّ "الطلاب مارسوا حقهم الانتخابي لكن النتائج التي اعلنت هي مبدئية وغير نهائية لأن بعض المرشحين سيخضعون للتحقيق رغم إعلان النتائج بسبب خرق البعض منهم فترة الصمت الانتخابي المنصوص عنها في قانون الانتخاب الجامعي والتي بدأت اعتباراً من ظهر الاربعاء الفائت".

وشدد محسن على ان الجامعة صارمة جداً في احترام الآليات الانتخابية، وأن التحقيق سيأخذ مجراه احتراماً للقواعد الديموقراطية وما يدعو اليه القانون الانتخابي.

بدوره اعتبر عميد الطلاب في حرم جبيل جاد عبدالله ان الطلاب يقدمون نموذجاً في الانتخابات النزيهة سنة تلو الاخرى، واشار الى اهمية هذا النموذج في الحوكمة الرشيدة، وهذا يعكس برأيه علاقة ديناميكية صحية بين قيادة الجامعة اللبنانية الأميركية والطلاب، ما يعزز مسار بناء الديموقراطية والثقة بين الجانبين وتطوير الحوار مع الطلاب والبحث معاً عن الحلول المطلوبة.

اما رئيس الجامعة ميشال معوض فشكر كل من ساهم في نجاح العملية الانتخابية التي وصفها بـ "عرس الديموقراطية" واعتبر ان الجامعة نموذج المجتمع اللبناني وتمثل شعاع أمل لمستقبل لبنان، وأن على الجميع ان يكونوا فخورين بما تحقق.

ولفت إلى "أنني سمعت لسوء الحظ عن بعض الاخلال بمسار العملية الانتخابية، وانا ادعم التحقيق في بعض النتائج إذ لا يمكننا السماح باي خلل في تطبيق قانون الانتخاب لأننا يجب ان نبقى النموذج الذي يحتذى به".