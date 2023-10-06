مكتب الشباب في "أمل": فوز مرشّحي الحركة الستة في انتخابات LAU

هنأ مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة "أمل" بـ"نجاح مرشحيه الستة الذين خاضوا الاستحقاق الانتخابي في الجامعة اللبنانية الأميركية LAU"، منوها بـ"تصدّر حركة أمل أكبر كتلة في الحكومة الطالبية في بيروت". وشكر "الطلاب الأوفياء، الذين ما قصروا يوما، مثبتين أن حركة أمل قادرة بفكرها وميثاقها وإيمانها وتوجيهات رئيسها نبيه بري على تحقيق ديموقراطية أثبت فيها طلابنا كعادتهم شجاعتهم وإخلاصهم لخط الشهداء وبناء وطن العيش الواحد".

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