شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تتوقع زيادة ميزانيتها الدفاعية 20% في 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوسلو- أ.ف.ب

تخطط النرويج، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي المتاخمة لروسيا، لزيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 20% في عام 2024، وفقاً لمشروع قانون المالية الذي عرض، الجمعة.

وتقترح حكومة يسار الوسط زيادة هذه الميزانية إلى 90.8 مليار كرونه (7.8 مليار يورو) العام المقبل بزيادة قدرها 15 مليار كرونه مقارنة بالعام الحالي.

ويمثل هذا 1.8% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الشمال الغنية، أي أقل من نسبة 2% التي يطلبها الحلف الأطلسي.

وتنوي النرويج التي لها حدود مشتركة مع روسيا تمتد على طول 198 كيلومتراً في القطب الشمالي، بلوغ هذا الهدف في عام 2026.

ويتضمن المبلغ بشكل خاص 7.5 مليار كرونه من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في إطار برنامج يمتد لعدة سنوات (2023-2027) وتبلغ قيمته 75 مليار كرونه من المساعدات المدنية والعسكرية التي اعتمدتها أوسلو. وبما أن الحكومة أقلية في البرلمان، فهي تحتاج إلى دعم الأحزاب الأخرى لاعتماد هذه النصوص التي قد يتم تعديلها.