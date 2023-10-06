انتشار الأمن باستاد أسوان لتأمين احتفالات أكتوبر بحضور محمد رمضان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

انتشر رجال الأمن باستاد أسوان لتأمين احتفالات انتصار أكتوبر، حيث تؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية حفل غنائي للفنان محمد رمضان، اليوم الـ9 مساءً بإستاد أسوان.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير، والانتشار بالإستاد لخلق أجواء آمنة للجميع للاستمتاع بالحفل حتى نهايته.

وأعلن الفنان محمد رمضان عن استعداده لإحياء حفل غنائي، في أسوان احتفالا بمرور 50 عاما على انتصارات حرب 6 أكتوبر. ونشر محمد رمضان صورة بوستر الحفل عبر حسابه على الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلا: "أقوى حفلة في مصر بمناسبة 50 سنة نصر الجمعة يوم 6 أكتوبر الساعة 9 مساء، في عاصمة الفراعنة استاد أسوان يجمعنا".