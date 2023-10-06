محمد عبد اللاه: هناك حملة ممنهجة من الخارج تستهدف تهييج الرأي العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محمد عبد اللاه، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب السابق، إنها ليست المرة الأولى التي يصدر البرلمان الأوروبي عن مصر.

وتابع عبد اللاه، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أنه وقتما كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب، أصدر البرلمان الأوروبي بيانا عن مصر، وسافر لبلجيكا والتقى بأعضائه.

وقال الدكتور محمد عبد اللاه، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب، أن كل المتهمين في أي تهم يتم عرضهم على القضاء ويتم من ذلك في سياق القانون وبالتالي لا أحد يعطينا نصائح .

وأشار الدكتور محمد عبد اللاه، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب السابق، إلى أن هناك حملة منظمة تهدف لتهييج الرأي العام المصري في الداخل، وجزء منها البيانات التي يصدرها البرلمان الأوروبي.

واختتم حديثه موضحًا أن الجماعة الإرهابية لديها إمكانيات تضغط بها في البرلمان الأوروبي من أجل إصدار بيانات على مصر ولديهم وسائل إعلام تنقل عنهم.