رائحة كريهة تكشف عن جثة متعفنة في "شقة شبرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رائحة كريهة أثارت مخاوف سكان عقار بحي شبرا فقرروا اللجوء إلى الشرطة عبر استغاثة بغرفة عمليات إدارة شرطة النجدة لتتكشف حقيقة ما وراء الباب المغلق.

البداية تعود إلى ورود بلاغ إلى رئيس المباحث الجنائية للقطاع بتلقي مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة بدائرة القسم.

فور تلقيه البلاغ، وجه مفتش مباحث الفرقة بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية وقطاع الأمن العام إلى محل البلاغ بالتنسيق مع مقتش الصحة وممثل النيابة العامة

معاينة رئيس وحدة المباحث بينت أن الجثة لشخص يدعى "م.ح." يرتدي ملابسه في حالة تعفن وعدم وجود آثار عنف بمداخل الشقة أو بعثرة في محتوياتها وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد التشريح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة برئاسة مدير الإدارة العامة للمباحث.