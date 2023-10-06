قوى الأمن: قطع السير غداً في العدليّة بسبب أعمال تزفيت

أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن "بلدية بيروت ستقوم يوم غد اعتبارًا من الساعة 08،00 ولغاية الساعة 16،00 بأعمال تزفيت المسلك الممتدّ من خلف بنك بيروت باتجاه مبنى الأوليفيتي في محلّة العدليّة".
وذكرت الشعبة، أن "هذه الأعمال ستؤدّي إلى قطع السير في المكان"، طالبةً من "المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم تسهيلًا لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
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