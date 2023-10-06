روسيا تعتزم إرسال شحنات الحبوب إلى أفريقيا في غضون شهر



محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

أعلن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، اليوم الجمعة، أن بلاده بصدد بدء إرسال إمدادات الحبوب المجانية إلى الدول الأفريقية في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر.

وقال باتروشيف:"نحن الآن نستكمل جميع الوثائق، وأعتقد أنه في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر ستذهب السفن إلى هناك"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وفي مطلع سبتمبر الماضي، قال بوتين خلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي الروسية، إن موسكو ستبدأ في توريد الحبوب المجانية لست دول أفريقية في غضون أسبوعين.

وأشار أردوغان إلى أن أنقرة مستعدة للمساعدة في تجهيز الحبوب الروسية لمزيد من الشحن إلى البلدان المحتاجة، وتأمل في تنفيذ خطوات مشتركة لتوصيل الغذاء إلى البلدان الأفريقية.

وانسحبت روسيا في يوليو الماضي، من اتفاق استمر عاما سمح لأوكرانيا بشحن حبوبها من موانئ البحر الأسود. وأوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب عالميا.

وخلال القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبورج نهاية يوليو الماضي، عرض بوتين تزويد أفريقيا بالحبوب، وقال بوتين إن روسيا قادرة على تعويض الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا على الصعيدين التجاري والخاص، والوفاء بما سماه دورها المحوري في الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف أن الحبوب ستكون مجانية للدول الأكثر حاجة لها في القارة الأفريقية.