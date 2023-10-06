شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة: مصر دولة كبيرة وقوية وعصية على التدخلات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن بيان البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر قائلا: "مؤامرة دولية مكشوفة ومفضوحة تريد النيل من الانتخابات المصرية". وأضاف هشام عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، الانتخابات المصرية تعتبر علامة فارقة فى التنمية السياسية المصرية بعد سلسلة من الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لإقرار نظام سياسي محكم". ووجه رئيس حزب الإصلاح والنهضة رسالة للبرلمان الأوروبي قائلا: "مصر دولة كبيرة وقوية وعصية على التدخلات الخارجية ودولة ذات سيادة، ولها كرامتها وقرارها الوطنى المستقل المبنى على دعم مصالحها الاستراتيجية".

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