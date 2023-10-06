خارجية أميركا أعلنت طرد دبلوماسيَّين روسيَّين ردًا على خطوة مماثلة لروسيا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ الولايات المتحدة طردت دبلوماسيَّين روسيَّين ردًا على خطوة مماثلة لموسكو.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية أنّه "ردًا على طرد روسيا الاتحادية بحجج واهية اثنين من دبلوماسيي السفارة الأميركية في موسكو، ردت وزارة الخارجية بإعلان أن اثنين من مسؤولي السفارة الروسية العاملين في الولايات المتحدة شخصان غير مرغوب فيهما".

وأعلنت روسيا الشهر الماضي أنها طردت دبلوماسيين أميركيين لتواصلهما مع المواطن الروسي روبرت شونوف الذي عمل سابقا في القنصلية الأميركية في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق البلاد.