العدل الأميركية: إيقاف جندي سابق بالجيش بتهمة محاولة نقل معلومات دفاعية للصين

أعلنت وزارة العدل الأميركية، عن إيقاف جندي سابق بالجيش الأميركي بعد اتهامه بارتكاب جريمتين فيدراليتين، إحداهما محاولة إرسال معلومات عن مسائل تتعلق بالدفاع الوطني إلى الصين، والأخرى الاحتفاظ بمعلومات تمس الدفاع الوطني.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الجندي السابق جوزيف دانيال شميدت، البالغ من العمر 29 عامًا، سيمثل أمام المحكمة الجزئية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا، مشيرة إلى أنّه سيُعرض على محكمة المنطقة الغربية لاستكمال إجراءات المحاكمة.

وذكر مساعد المدعي العام الأميركي لشؤون الأمن القومي، ماثيو جي أولسن: "الأفراد المؤتمنون على معلومات عن مسائل تتعلق بالدفاع الوطني ملزمون دائمًا بحماية تلك المعلومات بعد انتهاء فترة عملهم في الوظائف الحكومية، وبالتأكيد خارج حدودنا".