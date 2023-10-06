فياض: يجب أن يكون هناك غاز أو نفط في المياه اللبنانية نظرًا للمسوحات والأمر مرتبط بالوقت والكلفة فقط

ذكر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، حول الاستكشافات المحتملة في البلوك رقم 9 في المياه اللبنانية، أنّ "المنطق يقول أنه يوجد هناك غاز".

ولفت، في حديث لقناة "المنار"، إلى أنّ ترسيم الحدود البحرية الجنوبية "هو الذي تسبب بالحفر"، مشددًا على أنّه نظرًا للمسوحات والوضع في المنطقة، فكل ذلك "يدل على أنه يجب أن يكون هناك غاز أو نفط في البحر في لبنان، والأمر يرتبط بالوقت والكلفة فقط".

وأوضح فياض، أنه هناك أشخاصًا من هيئة إدارة البترول ووزارة الطاقة يراقبون عملية الحفر، مشيرًا إلى أنه "يصلنا تقارير يومية"، حول تقدّم عملية الحفر

وتعليقًا على إمكانية قيام السلطات الإسرائيلية بأي عراقيل، رأى أنّه لا يعقتد أن لديهم القدرة على فعل ذلك بعد بدء عملية الحفر، مشددًا على أنّ "الاستقرار فُرض ونحن نستفيد منه".

وأكّد فياض في حديثه لقناة "المنار"، أنّه لا يعتقد وجود ترابط بين عملية الحفر وانتخاب رئيس الجمهورية.