النخالة أكّد أهمية وحدة "قوى المقاومة" وعلى رأسهم إيران وسوريا وحزب الله في مواجهة إسرائيل

أكّد الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، "أهمية وحدة قوى المقاومة في المنطقة"، في مواجهة المشروع الإسرائيلي، و"على رأسهم إيران، وسوريا، وحزب الله".

وخلال كلمة مركزية له خلال مهرجان نظمته حركة "الجهاد الإسلامي" في الذكرى 36 لانطلاقتها حيث أقيم المهرجان بالتزامن في غزة ومخيم نور شمس في طولكرم و دمشق وبيروت، لفت النخالة.إلى أنّ "الحركة ستبقى وفية لأرواح شهداء شعبنا جميعهم والاستمرار في الجهاد حتى الانتصار على المشروع الصهيوني"، مشددًا على أنّ "وحدة شعبنا وقوى مقاومته واجبة وضرورة من أجل تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والانتصار".

وشدد النخالة، على "ضرورة الاهتمام بالحاضنة الشعبية للمقاومة، في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدير صمودهم وتضحياتهم"، معتبراً أن الضفة الغربية، بكتائبها المقاتلة وشعبها البطل، تمثل رأس حربة في مشروع المقاومة واستمرارها".

ورأى أنّ "نموذج السلطة الفلسطينية، وأجهزتها الأمنية التي يشرف عليها الجنرالات الأميركيون، من تدريب وإعداد، وتوفير ميزانيات وأسلحة، ليس إلا مثالاً صغيرًا لكل ما يجري في منطقتنا العربية".

وأكد النخالة أنّ "المقاومة بكل قواها، في قطاع غزة، ستبقى سندًا حقيقيًّا لشعبنا، وجزءًا أصيلاً من مقاومته، وامتدادًا للمقاومة في الضفة الغربية الباسلة، وكتائبها المقاتلة"، مشددًا على أن قضية الأسرى وحريتهم يجب أن تبقى همًّا يوميًّا لدى قوى المقاومة حتى تحريرهم.

ولفت إلى "أنّنا والإخوة في حركة "حماس"، وقوى المقاومة في فلسطين، سنبقى صفًّا واحدًا، حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والتحرير".