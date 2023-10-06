بايدن تحدث عن "احتمال" عقد لقاء مع نظيره الصيني الشهر المقبل في سان فرانسيسكو

تطرّق الرئيس الأميركي جو بايدن إلى احتمال عقد لقاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمة أبيك، منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا-المحيط الهادىء، المرتقبة في منتصف تشرين الثاني في سان فرانسيسكو.

وذكر بايدن في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أن "مثل هذا الاجتماع لم يتم تنظيمه لكنه احتمال" وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام أميركية ان الرئيسين يعتزمان عقد لقاء لتهدئة التوتر بين بكين وواشنطن.

في الأشهر الماضية، استأنفت بكين وواشنطن الحوار مع سلسلة من الزيارات التي أجراها مسؤولون أميركيون كبار إلى بكين، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

لكن العلاقات الثنائية تبقى متوترة، حيث ان الخلافات التجارية والتوسع الصيني في بحر الصين الجنوبي ومسألة جزيرة تايوان الديموقراطية الخاضعة لحكم ذاتي كلها ملفات شائكة بين الطرفين.