سلام خلال إطلاق مبادرة همّة في عكار: الشمال فيه نفط ايضاً وسنطرح هذا الامر في الجلسات الحكومية

أشار وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، افتتاح جمعية ملتقى الخير والتنمية حاضنة الأعمال "همّة" مشروع رؤية عكار ٢٠٣٠ في قاعة بلدية حلبا، الى أن "عكار تمثل اهمية جغرافية واقتصادية وإجتماعية ودينية للبنان، يُخطىء من يظن ان عكار ستبقى محرومة، ويخطىء من يظن بأن اهلها سيبقون يستجدون حقوقهم".

ولفت سلام، الى أننا "متواجدين بسبب إطلاق مبادرة همة، والكل يعلم أن أي إنجاز يتحقق بعد أن يولد كفكرة، ولذلك سيتحقق إن شاء الله تشغيل مطار القليعات ، فقد آن الاوان أن ينتهي عبارة عكار محرومة فهذه النظريات السلبية شبعت منها عكار".

وذكر أنه "في عكار شاطىء من اطول الشواطىء و مطار توجد إمكانية لتوسعته بعكس مطار بيروت، كما يوجد مرفأ في طرابلس وقابل للتوسعه، ولا نغفل ونعلم ان الشمال فيه نفط ايضاً وسنطرح هذا الامر في الجلسات الحكومية".

ودعا "كل السياسيين والوزراء والنواب الى الحضور الى عكار، وليس وزير او اثنين بل المجلس بكامله ومجلس النواب بكامله ايضاً حتى يروا ما تكتنزه عكار من مقومات اقتصادية وزراعية وفوق هذا كله تمثل القوة الضاربة لما تحويه من مقومات وإرادة".