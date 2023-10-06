الخير تفقد وضع الطرق الداخلية في المنية: لن نوفر أي جهد من أجل إنماء المنطقة

تفقد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، برفقة رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، وضع الطرقات الداخلية في منطقة المنية الادارية، تمهيداً للعمل قريباً على تعبيد الطرق التي تحتاج إلى ذلك، وصيانة الباقي بما يلزم.
وأكد الخير أنه "لن يوفر أي جهد من أجل إنماء منطقة المنية، وتحصيل حقوقها من الدولة ومؤسساتها"، مشيراً إلى أن "ورشة تعبيد الطرق وصيانتها، قبل فصل الشتاء، هي جزء من الأولويات التي نعمل عليها تدريجيا، بعد إعادة تأهيل الطريق العام، لتشمل كل القرى والبلدات، بما يحقق مصلحة أهلنا ويوفر عليهم ما يواجهونه من صعوبات على الطرق التي تحتاج إلى إعادة تأهيل".
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