انت الان تتابع خبر اغلبهم سوريين.. انقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل اللبنانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة إن المركب "انطلق من شاطىء العبدة، وتعطل محركه عصر اليوم، واستغاث الركاب بالقوات البحرية في الجيش التي توجهت عناصر منها على الفور وأنقذتهم جميعا".

وأضافت أن "جميع الركاب من الجنسية السورية، باستثناء لبناني واحد معهم، وأنهم تلقوا الإسعافات الأولية بعد أن تم سحب مركبهم إلى مرفأ طرابلس".



ونقلت الوكالة قول وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، إنه "أعطى التوجيهات إلى مدير مرفأ طرابلس لتقديم كل المساعدات إلى الركاب".