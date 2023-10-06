انت الان تتابع خبر مجهول يطلق النار على دورية للشرطة الاتحادية ويصيب ضابطا في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "قام شخص مجهول بإطلاق النار على دورية تابعة الى الشرطة الاتحادية في منطقة الفضيلية جنوب بغداد ".

وأضاف: "تم إصابة احد الضباط بأطلاقة نارية في منطقة الفخذ وتم نقله الى مستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج وحالته الصحية مستقرة".

