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مجهول يطلق النار على دورية للشرطة الاتحادية ويصيب ضابطا في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "قام شخص مجهول بإطلاق النار على دورية تابعة الى الشرطة الاتحادية في منطقة الفضيلية جنوب بغداد ".

وأضاف: "تم إصابة احد الضباط بأطلاقة نارية في منطقة الفخذ وتم نقله الى مستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج وحالته الصحية مستقرة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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