شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: إمدادات حبوب مجانية إلى 6 دول إفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، اليوم الجمعة، أن بلاده بصدد بدء إرسال إمدادات الحبوب المجانية إلى الدول الإفريقية في غضون شهر أو شهر ونصف.

وقال باتروشيف:"نحن الآن نستكمل جميع الوثائق، وأعتقد أنه في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر ستذهب السفن إلى هناك"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

إمدادات غذائية

في مطلع سبتمبر الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحات إعلامية، إن موسكو ستبدأ في توريد الحبوب المجانية لـ 6 دول إفريقية في غضون أسبوعين.

وتسبب انسحاب روسيا في يوليو الماضي من اتفاق الحبوب مع أوكرانيا، في أزمة نقص الحبوب حول العالم، خاصة في الدول الفقيرة.