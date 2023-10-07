شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مايسة عطوة ترفض التدخل في الشأن المصري.. وتؤكد: العملية الانتخابية تسير بنزاهة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية ترفض أي تدخل في الشأن الداخلي، خاصة وأن البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية يتجاهلون الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في دول أوروبية خلال السنوات الماضية، ودائما ما يسعون للنرويج لأكاذيب عن الدولة المصرية لتشوية صورتها أمام العالم.
وأضافت مايسة عظوة، أن الشعب المصرى رافضا رفضا باتا عودة جماعة الإخوان الارهابية، موضحة أن الشعب أدرك فظاعة ما فعلته هذه الجماعة الظلامية من جرائم فى حق المصريين وحق مؤسسات الدولة ، وأن ما حدث قبل عشر سنوات لن يتكرر مرة أخرى.كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وعدالة، وتوفر كافة الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية وذلك من خلال توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات.
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