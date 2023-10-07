شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية سناء منصور لـ "ندوة التنسيقية": حرب أكتوبر غيرت نمط إذاعة مونت كارلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية سناء منصور، إنها وقت حرب أكتوبر كانت تعمل في إذاعة مونت كارلو، وكانت إذاعة صغيرة في ذلك الوقت وتضم 4 مذيعين عرب وهم : المصري مجدي غنيم، والفلسطيني حنا مرقص، والسوري مهيار حيدر، وكان بثها لمدة 4 ساعات كل فرد يعمل ساعة بالاذاعة، وكانت تقدم نوع مختلف من الإذاعات يتسم بكونه خفيف ويتابعه جيل الشباب فقط، وقد تزامن مرور عام على نشأة الإذاعة مع توقيت حرب أكتوبر.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول اليوبيل الذهبي لـ "نصر أكتوبر.. ملحمة في العزة والكرامة".

وأضافت، أنها يوم 6 أكتوبر وأثناء دخولها الإذاعة، وجدت رئيس تحرير الإذاعة يتحدث إليها ويقول لها "بشويش علينا أنتوا مفتريين" وهذا ما جعلها تتسائل "ماذا حدث"، فقال لها أن مصر وسوريا يخوضان حربًا ضد إسرائيل، ويتقدمان بها، مشيرة إلى أن هذا التوقيت كان يتزامن مع إضراب الصحفيين في فرنسا، فبدأنا بجمع الأخبار بأنفسنا وترجمتها فورًا على الهواء، وبحثنا عن أغانى وطنية وأشعارا وطنية من شعر أحمد شوقى وقمنا ببثها، وطلبت مد المحطة، فوافقوا على الطلب فورًا بمد ساعات البث من ٤ ساعات إلى 17 ساعة.

وأكدت أن نمط وسمة الإذاعة تغير تماما وجذريا وأصبحنا نقول "إليكم آخر أخبار معركة المصير في الوطن العربي"، مضيفة أن جامعة الدول العربية قدمت برقية تهنئة لإذاعة مونت كارلو وتغطيتها لحرب أكتوبر، فضلًا عن أن إسرائيل أرسلت رسالة للخارجية الفرنسية تدين ما قدمه راديو مونت كارلو أثناء حرب أكتوبر.

أدار الندوة أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك كلًا من اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والإعلامية الكبيرة سناء منصور، والإعلامي والكاتب الكبير عادل حمودة، والدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العبري بجامعة الإسكندرية.