شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد أنور: استخدمنا اللغة العبرية فى فك شفرات العدو والتحقيق مع الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري بجامعة الإسكندرية، إن الدولة تنبهت مبكرا لاستخدام اللغة العبرية وكلفت الدكتور إبراهيم بحراوى بالتحقيق مع الأسرى الإسرائيليين، وتم منحه رتبة مقدم.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول اليوبيل الذهبي لـ "نصر أكتوبر.. ملحمة في العزة والكرامة".

وأضاف، أن الجانب الإسرائيلي كان يعبر عنه موشى ديان الذى قال "أفضل شرم الشيخ مع الحرب على سلام دون شرم الشيخ" وأنه بالرغم من ذلك فقد وافق على الإنسحاب من سيناء وتحريرها لآخر حبة رمل، وأن مصر فرضت إرادتها.

وأشار إلى أن قصة "ازرعام مندلر" الشهير ب"ألبرت" قائد المنطقة الجنوبية الإسرائيلي، كان موعد تقاعده 7 أكتوبر ولم يتقاعد بسبب الحرب، متابعا: والكثير منا لم يعلم أنه المسئول عن خطة برج الحمام ولديه 300 دبابة، وهى الخطة التى وضعتها إسرائيل فى حال استطاعة مصر والعرب العبور ليتم تراجعنا إلى البر الغربى ومطاردتنا إلى الإسكندرية، ولكن تم كسر كود الاتصال، وتم استخدام التخصص اللغة العبرية لفك الشفرة من خلال وجود قوات فى العمق وأجهزت عليه.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن لطمة مندلر أقوى من عساف ياجورى، وأوصى بتقديمها كفيلم وثائقى.

أدار الحوار خلال الندوة؛ أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الندوة كلًا من؛ اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والإعلامية الكبيرة سناء منصور، والإعلامي والكاتب الكبير عادل حمودة، والدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العبري بجامعة الإسكندرية.