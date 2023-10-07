توقيف أحد أكبر تجار ومروجي المخدرات في مدينة صور

أفادت معلومات صحفية عن توقيف فصيلة العباسية في محلة مفرق العباسية احد اكبر تجار ومروجي المخدرات في مدينة صور، المدعو (ا. غ.)، و المدعو (ه. ص.). وضبطت كمية كبيرة من المخدرات ودراجة نارية مسروقة وكاميرات مراقبة. وتبين أن (ا - غ) مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم تجارة مخدرات.

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