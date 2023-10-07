الدفاع الروسية أعلنت تدمير 15 هدفًا في غارات جويّة ضد أهداف للمسلحين الأكراد شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف للمسلحين الأكراد في شمال سوريا، مؤكدة أنّ "الغارات الجوية شمال سوريا دمرت 15 هدفًا بما في ذلك مستودعات للمسلحين الأكراد.
وأمس الخميس 5 تشرين الأول، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 26 مسلحًا كرديًا، في إطار الرد على هجوم شنته وحدات كردية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية تركية شمالي سوريا.
وأوضحت الوزارة أنّ قاعدة دابق الواقعة ضمن منطقة عملية درع الفرات تعرضت ليلة الجمعة "لهجوم إرهابي"، مؤكدة أن قوات الجيش التركي في المنطقة ردت بقوة على "اعتداء الإرهابيين".
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