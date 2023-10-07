شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون على دراجات نارية يختطفون 9 بنيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مايدوجوري - رويترز

أكد سكان في ولاية زامفارا النيجيرية، أن مسلحين اختطفوا ما لا يقل عن تسعة في هجوم الجمعة.

وأفاد سكان في زامفارا، بأن المسلحين اقتحموا قريتهم في غارة بالصباح الباكر، وهم يركبون دراجات نارية.

وقال أحد السكان، إن المسلحين اختطفوا طفليه واقتادوهما إلى وجهة مجهولة. كما اختطف المسلحون خمسة أفراد من أسرة فرد آخر من السكان وسرقوا قطيع ماشيته أيضاً. وتنتشر عمليات خطف تنفذها عصابات مسلحة في شمال غرب البلاد للحصول على فدية بسبب ارتفاع مستويات الفقر والبطالة وانتشار الأسلحة غير القانونية.

والهجمات التي يشهدها شمال غرب نيجيريا هي جزء من انتشار واسع لانعدام الأمن في البلاد التي تشهد حمل جماعات إسلامية للسلاح منذ 14 عاماً في الشمال الشرقي، وأعمال عنف من عصابات وانفصاليين في الجنوب الشرقي. كما تنشب بشكل متكرر اشتباكات بين المزارعين والرعاة يسقط فيها قتلى ومصابون.