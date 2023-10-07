شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة إسبانية تسقط تهمة القرصنة عن تسعة مهاجرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - أ ف ب

أسقط قاضٍ إسباني التحقيق مع تسعة مهاجرين متهمين بإجبار بحارة أنقذوهم على التوجه نحو أرخبيل الكناري الإسباني بدلاً من المغرب، حسب ما أفادت مصادر قضائية.

وأشار متحدث باسم المحكمة العليا في جزر الكناري، إلى أن «القاضي الذي يحقق في جريمة القرصنة المزعومة قرر إغلاق التحقيق دون اتخاذ إجراء إضافي، معتبراً أن الوقائع المزعومة لم يتم إثباتها بشكل كافٍ». وهؤلاء جزء من مجموعة مكونة من 78 مهاجراً أبحروا من الساحل الإفريقي على متن قاربين، وتم إنقاذهم مساء الاثنين بواسطة قاطرة هولندية في المياه المغربية، وفق جهاز الإنقاذ الإسباني.

وزعم الأخير أنه عندما علم المهاجرون، أن المركب كان يقلهم إلى ميناء طانطان في جنوب المغرب، وليس إلى جزر الكناري، أصبحوا «عدوانيين» تجاه الطاقم، وقاموا بسحب «سكاكين». وبعد هذا «التمرد»، اتجهت القاطرة نحو فويرتيفنتورا، إحدى جزر الكناري، وفق المصدر نفسه.

وقال مصدر في الشرطة، إنه لدى وصولهم إلى الأرخبيل الإسباني، أوقف الحرس المدني هؤلاء المهاجرين التسعة الذين لم يتم الكشف عن جنسيتهم، بتهمة القرصنة.

إسبانيا، وخاصة أرخبيل جزر الكناري الواقع قبالة الساحل الإفريقي، هي إحدى نقاط الدخول الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.