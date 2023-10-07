شكرا لقرائتكم خبر عن في قصر الحمراء.. رئيسة المفوضية الأوروبية ترتدي وشاحاً بزخارف إسلامية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غرناطة - رويترز

ارتدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وشاحاً مزيناً بزخارف فنية إسلامية تلقته هدية من مرشدة سياحية في مدينة غرناطة بجنوب إسبانيا، حيث يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي الجمعة.

وكانت فون دير لاين تزور قصر الحمراء الشهير في غرناطة، الذي شيده الحكام المسلمون في القرن الـ 13، عندما عبرت عن إعجابها بوشاح حريري للمرشدة السياحية سمية عبدلبي. وكانت عليه زخارف مستوحاة من القصر.

وارتدت الموظفات العاملات في قصر الحمراء خلال حفل عشاء لزعماء الدول مثل هذه الأوشحة. وشرحت سمية، المولودة في ألمانيا ومن أصل مغربي، لفون دير لاين وزوجها تاريخ القصر بشكل مختصر. وقالت سمية: «أخبرتها أنها أصبحت الآن أيضاً جزءاً من تاريخ قصر الحمراء وتأثرت بذلك بشدة. لاحظت وشاحي وقالت إنه جميل جداً وسألتني إذا كان بإمكانها لمسه».

وبينما كانت فون دير لاين تغادر الحدث رأتها سمية وصاحت: «أريد أن أعطيك وشاحي!».

وعادت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى سمية لقبول الهدية والتقاط صورة معها. وبحلول صباح اليوم، كانت جميع الأوشحة من هذا النوع، التي يبيعها متجر هدايا في قصر الحمراء قد نفدت.