شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتنازل عن دعوى ضد محاميه السابق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

تنازل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الدعوى التي رفعها على محاميه السابق مايكل كوهين الذي أصبح شاهد إثبات في القضية التي سيحاكم في إطارها أمام قضاء ولاية نيويورك في 2024.

وتقدم ترامب بشكوى في إبريل/ نيسان الماضي، أمام محكمة فيدرالية في فلوريدا (جنوب شرق) ضد المحامي بتهمة انتهاك السرية المهنية، وعقد السرية المبرم بينهما، مطالبا بتعويضات قدرها 500 مليون دولار.

لكن في وثيقة قضائية قدمها الخميس أمام هذه المحكمة، أعلن أنه يسحب شكواه طوعاً دون أي تفسير.

وقالت دانيا بيري محامية كوهين: «بدلاً من الاضطرار إلى الإدلاء بشهادته أمامي الاثنين تخلى ترامب طوعاً عن دعواه القضائية للحصول على تعويض قدره 500 مليون دولار من موكلنا مايكل كوهين». وقال كوهين: «إن تنازل ترامب الجبان يمثل نهاية محاولته الأخيرة، لإقناعي بعدم تقديم شهادة صادقة ضده».

وقبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، كان كوهين دفع 130 ألف دولار من أمواله إلى الممثلة الأمريكية ستورمي دانيلز لكي لا تكشف علاقتها بترامب في عام 2016.

وبعد أن كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه الصفقة في 2018، تستر المحامي على الرئيس، وأكد أنه لم يتلق أي أموال من ترامب. لكن المقال أثار اهتمام القضاء. وبعد أن ضيق المحققون الذين اكتشفوا الاحتيال الضريبي في حساباته، انقلب مايكل كوهين ضد ترامب معترفاً بتلقيه 11 شيكاً لتغطية نفقات الممثلة الأمريكية. لكن سجلت هذه الأموال على أنها «أتعاب قانونية» في حسابات منظمة ترامب، ما أدى إلى توجيه لترامب تهمة «التزوير المحاسبي» من قضاء ولاية نيويورك. ومن المقرر إجراء المحاكمة في نهاية مارس/ آذار 2024.

وستبدأ محاكمته أمام محكمة فيدرالية في واشنطن لمحاولاته غير القانونية المزعومة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، في الرابع من مارس/ آذار المقبل.

ومن المقرر أيضاً أن يحاكم في مايو/أيار المقبل أمام محكمة في فلوريدا لإهماله في التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وفي موعد لم يحدده بعد من قضاء ولاية جورجيا بسبب سلوكه خلال انتخابات عام 2020.