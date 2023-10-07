شكرا لقرائتكم خبر عن رداً على خطوة لموسكو.. واشنطن تطرد دبلوماسيَّيْن روسيَّيْن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

طردت الولايات المتحدة الجمعة، دبلوماسيين روسيين، في خطوة تأتي رداً على طرد موسكو دبلوماسيَّين أمريكيين الشهر الماضي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «رداً على طرد روسيا الاتحادية بحجج واهية اثنين من دبلوماسيي السفارة الأمريكية في موسكو، ردت وزارة الخارجية بإعلان أن اثنين من مسؤولي السفارة الروسية العاملين في الولايات المتحدة شخصان غير مرغوب فيهما».

وأعلنت روسيا الشهر الماضي أنها طردت دبلوماسيين أمريكيين لتواصلهما مع الروسي روبرت شونوف الذي عمل سابقاً في القنصلية الأمريكية في مدينة فلاديفوستوك. وبعد خفض سابق لعدد الدبلوماسيين بدأ شونوف العمل بصيغة متعاقد خارجي، وتقول الولايات المتحدة إنه تم تكليفه بالمراقبة الروتينية لوسائل الإعلام الروسية المتاحة للجمهور.

واعتقلته روسيا في أغسطس/ آب الماضي بتهمة نقل ما وصفته بمعلومات سرية عن أوكرانيا. وقال المتحدث إن وزارة الخارجية: «لن تتسامح مع تصميم الحكومة الروسية على مضايقة دبلوماسيينا».

وأضاف: «قرارات الوزارة تبعث رسالة واضحة مفادها أن التصرفات غير المقبولة ضد موظفي سفارتنا في موسكو سيكون لها عواقب».

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بشكل حاد منذ اندلاع حرب أوكرانيا العام الماضي. وقالت الولايات المتحدة إنها لا ترى جدوى من إجراء محادثات رفيعة المستوى إلا بشأن قضايا مثل الاتفاق على تبادل سجناء.

وحتى قبل الحرب، تقلص الوجود الدبلوماسي الأمريكي في روسيا بشكل حاد بعد مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين يقيّد توظيف الروس، فيما بات يضطر الكثير من الروس الساعين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للذهاب إلى سفارات في دول ثالثة.