شكرا لقرائتكم خبر عن «إي بي سي نيوز»: ترامب أفشى أسراراً نووية لصديق أجنبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم تقرير إخباري الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بإفشاء أسرار نووية للولايات المتحدة لمليونير أجنبي عضو في نادي مارالاغو بولاية فلوريدا. وقالت مصادر لشبكة «إي بي سي نيوز» إن ترامب ناقش معلومات حساسة بشأن الغواصات النووية الأمريكية مع الملياردير الأسترالي، أنتوني برات. لكن الأخير لم يلوذ بالصمت، إذ مرر تلك المعلومات إلى العشرات، من بينهم أكثر من دزينة من المسؤولين والصحفيين الأجانب، ووصل الأمر حتى إطلاع بعض موظفيه على هذه المعلومات. ومن جهة أخرى، نقلت شبكة فوكس نيوز عن ترامب قوله إنه مستعد لتولي رئاسة مجلس النواب مؤقتاً حتى يقرر الجمهوريون من سيتولى رئاسته بعد إقالة كيفن مكارثي.

يأتي هذا التقرير الإخباري في خضم المعارك القانونية التي يخوضها ترامب إثر توالي الاتهامات الموجهة إليه، ومن بينها الاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض. وذكرت الشبكة أن الرئيس الأمريكي السابق ناقش المعلومات الحساسة مع الملياردير الأسترالي بعد أشهر من مغادرة كرسي الرئاسة. وجرت المناقشة في منتجع ترامب في مارالاغو بمدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا. وقالت الشبكة الأمريكية إنه جرى إطلاع فريق المحقق الخاص جاك سميث، الذي يشرف على تحقيقين منفصلين مع ترامب، من بينهما التحقيق المتصل بالوثائق السرية. وتسلط هذه المعلومات الضوء أكثر على كيفية تعامل ترامب مع الأسرار الحكومية الأمريكية الحساسة. وقابل مدَّعون عامون وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» الملياردير الأسترالي مرتين على الأقل هذا العام. وفي المقابلتين، تحدث الرجل عن كيفية تطلعه لإجراء دردشات مع ترامب في النادي في إبريل 2021، وفي هذا اللقاء تحدث ترامب عن أسطول الغواصات النووية الأمريكية، وهو أمر ناقشه الاثنان من قبل. وذكرت «إي بي سي نيوز» ونيويورك تايمز «أن تبادلات ترامب مع رجل الأعمال الأسترالي يمكن أن تُعرِّض الأسطول النووي الأمريكي للخطر، حسب هذه المصادر. وأشارتا كذلك إلى أن ترامب الذي كان يقول لمحاوره إن على أستراليا شراء غواصات أمريكية قد كشف له بذلك عن عدد الرؤوس النووية التي تحملها هذه الغواصات في الأوقات العادية، وإلى أي مسافة يمكنها الاقتراب من نظيرتها الروسية من دون أن يتم رصدها. وذكرت «إيه بي سي نيوز» أن برات قال خلال جلسات الاستماع مع المحققين الفدراليين إنه لا يعرف ما إذا كان ترامب جاداً أم أنه كان يتباهى، لكن المحققين طلبوا منه عدم تكرار هذه المعلومات لأنها قد تكون حساسة جداً.

وفي سياق منفصل، قال ترامب «لقد سألوني بشأن ما إذا كان بوسعي تولي المنصب لفترة قصيرة من أجل الحزب الجمهوري، حتى يتمكنوا من إيجاد حل». وأضاف أنه سيكون بمثابة الموحد للحزب الجمهوري ليتولى رئاسة المجلس لفترة تتراوح بين 30 و90 يوماً، لكنه لم يحدد من طلب منه بالضبط تولي هذه المسؤولية. وكان مجلس النواب الأمريكي قد عزل الثلاثاء الماضي رئيسه الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا كيفن مكارثي، في سابقة هي الأولى في تاريخ أمريكا بعد تقديم إجراء ضده يتهمه بالإخلال بوعوده. وشدد ترامب في حديثه لفوكس نيوز على أنه لا يرغب في تولي هذه المسؤولية، لكنه سيفعل ذلك إذا لزم الأمر وفشل الجمهوريون في الاتفاق على خليفة لمكارثي. ومنذ إقالة مكارثي أعلن جمهوريان ترشحهما لمنصب رئيس مجلس النواب، هما رئيس اللجنة القضائية بالمجلس عن ولاية أوهايو جيم جوردان، والنائب عن ولاية لويزيانا ستيف سكاليز. وفي حين لم يتحدث ترامب عمن سيدعمه من المرشحين لخلافة مكارثي، نقلت شبكة فوكس نيوز عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس السابق مقرب جداً من جوردان، كما أن له علاقة قوية مع سكاليز أيضاً. ويتصدر ترامب الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024 بفارق كبير، حيث يظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة فوكس نيوز أن 60% من الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية يدعمون ترامب لترشيح الحزب الجمهوري، بعد أن كانت هذه النسبة 53% في أغسطس/آب الماضي.

(وكالات)