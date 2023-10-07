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القبض على أطراف مشاجرة عشائرية أدت إلى مقتل 3 أشخاص في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمكّنت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء ، من إلقاء القبض على 11 متهماً أطراف مشاجرة أدت إلى قتل 3 أشخاص في منطقة (حي الوحدة) جنوبي بغداد".

وأضافت: "حيث تمت عملية إلقاء القبض وفقاً لمعلومة بوجود مشاجرة عشائرية وتشكيل فريق عمل مشترك والقيام بعمليات التحري وجمع المعلومات أدت إلى القبض على المتهمين وبوقت قياسي".

وأشارت القيادة الى انه "تم إحالتهم الى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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