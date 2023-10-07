رئيسة مولدوفا تتهم مجموعة فاجنر الروسية بالتخطيط لانقلاب بالبلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

قالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، اليوم الجمعة إن مجموعة فاجنر الروسية الخاصة للمرتزقة كانت تخطط لانقلاب فى بلادها .

وقالت إن الخطة كانت تتمثل في رشوة الناخبين وتحويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى أخرى تتسم بالعنف.

وذكرت في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن "الوضع كان مثيرا حقيقة ويتعين علينا حماية أنفسنا"، من دون الخوض في تفاصيل بشأن متى تم التخطيط لمحاولة الانقلاب تلك.

وأوضحت أنه جرى تهريب أموال من روسيا إلى الجمهورية السوفيتية السابقة، الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا، بشكل جزئي مع أشخاص مكلفين بمهمة إيصال الأموال ، وجزئيا عبر حسابات مصرفية في دبي.

وكانت هناك تحذيرات في مولدوفا بانقلاب وشيك في بداية العام. وفي مارس الماضي، ذكرت الحكومة في تشيسيناو أيضا أنه تم إلقاء القبض على أحد مرتزقة فاجنر.

وتقاتل مجموعة فاجنر منذ مدة طويلة إلى جانب القوات الروسية النظامية في الحرب الأوكرانية.