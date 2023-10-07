أستاذ تاريخ: وثائق إسرائيل عن أشرف مروان هدفها إطفاء فرحة المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف محمد عفيفي، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة القاهرة، أن نشر إسرائيل وثائق حول أشرف مروان هو هدفه إطفاء فرحة المصريين بنصر أكتوبر العظيم، إذ أن إسرائيل تحاول بكل الطرق العمل على هذا الانتصار وتشويهه.

وأضاف "عفيفي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الجيش المصري أفعال وليس أقوال، ولكن يجب التوقف والنظر عن سبب نشر الموساد الإسرائيلي مجموعة من الوثائق ومجلدات وثائقية عن أشرف مروان في هذا التوقيت بالتزامن مع مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر.

وتابع محمد عفيفي، أن نشر الموساد وثائق عن أشرف مروان في الوقت الحالي، رغبة منه في إفساد فرحة المصريين، موضحا أنهم نشروا كتاب عنه في لندن، حيث يوجد صراع داخلي بين الموساد والاستخبارات العسكرية بسبب هذا الملف، ويوجد معركة حول هذا الملف.

وأردف، أن الموساد يزعم أنه قام بتجنيد أشرف مروان وأنه كان جاسوس لهم على مصر، فيما ترى الاستخبارات الإسرائيلية أن أشرف مروان أعطى معلومات خاطئة لإسرائيل أو معلومات عادية لم تفد في أي شيء.