قبل افتتاحها رسميًا.. نائب محافظ السويس يتفقد وحدة الغسيل الكلوي

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الحميات، ترافقه الدكتور آمال رشدي وكيلة وزارة الصحة، للوقوف على استعداد افتتاح الوحدة في إطار احتفالات السويس بالعيد القومي.

وقالت الدكتورة أمال رشدي، إن مكونات الوحدة وأجهزة الغسيل جرى توريدها من وزارة الصحة بدعم كبير من اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وتبلغ طاقة وحدة الغسيل الكلوي 10 ماكينات غسيل.

وأوضحت وكيل الصحة، إن الوزارة لا تدخر جهدا لدعم القطاع الصحي بالسويس بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة أبناء السويس.

وأضافت آمال رشدي أن القطاع الطبي بالسويس شهد أعمال تطوير وزيادة في القدرة الاستيعابية للمرضى حيث جرى شهدت مستشفى السويس العام أعمال تطوير شملت مركز الأشعة التشخيصية وأجهزة الرنين المغناطيسى والأشعة المقطعية وسونار والأشعة السينية وأشعة الماموجرام.

وتابعت: جرى تزويد المستشفى أيضا بوحدة تشخيص عن بعد لعمل مناظرة ومناقشة الحالات وذلك لرفع كفاءة التعليم الطبي المستمر للفريق الطبي، مع تطوير 12 مصعد بقيمة إجمالية 26 مليون جنيه، وتطوير قسم الطوارئ ورفع كفاءة الدور الثاني والثالث بمبنى الطوارئ بسعة سريرية 23 سرير وعدد 5 غرفة للعمليات وبلغت تكلفة أعمال تطوير الطوارئ 64.4 مليون جنيه.

وأكملت: امتد التطوير إلى قسم استقبال الجراحة والعظام، ليصبح المستشفى حاليا على استعداد لاستقبال جميع الحوادث الكبرى والتعامل معها بشكل احترافي، وثبت ذلك عمليات حين استقبل المستشفى خلال أسبوع واحد 9 حوادث كبري بشكل متتابع بإجمالي 120 مصابا تعامل معهم الأطقم الطبية والتمريض وقدموا الخدمات الطبية دون تحويل أي حالة إلى خارج السويس.

كما جرى زيادة عدد أسرة العناية المركزة لتصبح 63 سريرا بعد أن كانت 17 سريرا فقط فى 2018، كما تم اضافة أسرة عناية متوسطة اضافية ليصبح العدد الإجمالي 127 سرير عناية مركزة ومتوسطة كما تم إضافة 50 جهاز تنفس صناعى.