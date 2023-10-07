أعلنت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي، في بلاغ، أنّه ستقوم بلدية بيروت يوميّ السبت والأحد 7-8 تشرين الأول اعتبارًا من الساعة 07،00 ولغاية الساعة 16،00 بأعمال سحب المياه من داخل نفق البربير المسلك الممتد من كورنيش المزرعة باتجاه المتحف، وتركيب مضخّات مياه في النفق المذكور.
وبحسب البلاغ، ستؤدّي هذه الأعمال إلى قطع السير داخل النفق بالتاريخين المذكورين أعلاه حيث سيتم تحويل السير الى جانب النفق.
وطلبت المديرية من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم تسهيلًا لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير استثنائية السبت والأحد من كورنيش المزرعة في اتجاه المتحف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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