قائد الحرس الثوري الإيراني: الضالعون في جريمة حمص سيدفعون ثمنًا باهضًا وسيتلقون ردًا كبيرًا ومفاجئًا

شدد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، على أنّ "الضالعين في جريمة حمص ضد الجيش السوري سيدفعون ثمنًا باهضًا، حيث سيتلقون ردًا كبيرًا ومفاجئًا من قبل المجاهدين".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، شيّع السوريون ضحايا الهجوم على طلاب ضباط كلية العلوم الحربية في محافظة حمص، وذويهم أثناء حفل تخريجهم.

وخلال مشاركته في التشييع، ذكر وزير الدفاع السوري، العماد علي عباس، في تصريح للصحافيين أنّ "ثمن الكرامة والعزة للوطن كبير وأعز ما يمكن أن يقدمه إنسان هو نفسه"، مشيرًا إلى أنّ الضحايا الذين ارتقوا "ثمن دمائهم غال جدا".

ووفق وزارة الصحة، وفي حصيلة غير نهائية، ارتقى 89 مواطنًا سوريًا من مدنيين وعسكريين جراء الهجوم الذي استهدف حفل تخريج طلاب الضباط في الكلية، ووصل عدد الإصابات إلى 277 إصابة.