فيدان أبلع بلينكن بأنّ عمليات "مكافحة الإرهاب" التركية في العراق وسوريا ستستمر

أبلغ وزير خارجية تركيا هاكان فيدان نظيره الأميركي أنتوني بلينكن بأنّ الضربات الجوية التي تشنها أنقرة في سوريا ستستمر، وذلك على الرغم من إسقاط الولايات المتحدة مسيّرة تركية يوم الخميس الماضي.

وجاءت المحادثة الهاتفية بين وزيري الخارجية التركي والأميركي غداة إسقاط مقاتلة أميركية مسيّرة قتالية تركية كانت تستهدف القوات الكردية المدعومة من واشنطن في سوريا.

وهذه أول واقعة من نوعها بين البلدين المنضويين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وشدد فيدان لبلينكن على أنّ "عمليات مكافحة الإرهاب التركية في العراق وسوريا ستستمر بعزم"، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي تركي بعد المحادثة الهاتفية.

وذكر المصدر الدبلوماسي إن البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن سبل تهدئة الصراعات المستقبلية في المنطقة "بطريقة لا تعرقل معركتنا ضد الإرهاب".

من جهته، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن بلينكن "شدّد على وجوب تنسيق أنشطتنا والحيلولة دون التصادم".

وإذ قلّل من أهمية الخلافات المزمنة القائمة على خلفية التحرّكات التركية ضد القوات الكردية، لفت ميلر إلى أنّ الوزيرين اتّفقا على "هدف مشترك بدحر التهديدات الإرهابية، بغض النظر عن مكان هذه التهديدات سواء في سوريا أو العراق أو غيرهما".

وصعّدت تركيا غاراتها الجوية عبر الحدود ضد أهداف كردية في شمال شرق سوريا وشمال العراق ردا على هجوم في أنقرة أسفر عن إصابة شرطيين الأحد.