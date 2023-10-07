شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 40 وفقدان العشرات إثر فيضان بحيرة جليدية بالهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون حكوميون لرويترز، أمس الجمعة، إن 40 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، جراء فيضان بحيرة جليدية، في جبال الهيمالايا بالهند، فيما يبحث رجال الإنقاذ عن عشرات ما زالوا مفقودين. بينما قالت الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أمس، إن الفيضانات والعواصف وغيرها من الكوارث المرتبطة بالطقس دفعت 43.1 مليون طفل إلى ترك منازلهم، موضحة أن الوضع سيتدهور إذا لم تُتخذ إجراءات. كما من المتوقع أن تضرب عواصف ممطرة ورياح عاتية جنوب الصين خلال الأيام الثلاثة المقبلة مع اقتراب الإعصار كوينو من ساحل إقليم قوانغدونغ بعد مروره بتايوان، التي تنقل مساعدات إلى جزيرة نائية متضررة بشدة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة المئات.

فاضت بحيرة لوناك الواقعة في ولاية سيكيم الجبلية على ضفتيها، ما أدى إلى فيضان كبير قالت السلطات، إنه أثر في حياة 22 ألف شخص. وهذه أحدث كارثة ترتبط بالمناخ، تسفر عن سقوط ضحايا في منطقة الجبال بجنوب آسيا، يعزى إلى تغير المناخ. وذكر مسؤولون في سيكيم، أن عدد الوفيات بلغ 18 حتى الخميس. وقال مسؤولون في ولاية البنغال الغربية المجاورة الواقعة عند مصب البحيرة لرويترز، إن فرق الإنقاذ انتشلت 22 جثة أخرى جرفتها المياه. وأعلن الجيش الهندي، إجلاء نحو 1500 سائح، تقطعت بهم السبل باستخدام طائرات هليكوبتر مع تحسن الطقس في المنطقة.

سجلت «يونيسيف» معظم حالات نزوح الأطفال المرتبطة بالطقس في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي بسبب مجموعة المخاطر هناك، تليها منطقة جنوب آسيا. ومن بين الدول التي سجلت أعلى أعداد على الإطلاق كانت الصين والفلبين لتعرضهما لظواهر طقس متطرف وبسبب ما لديهما من أعداد أطفال كبيرة وقدرات على الإخلاء. وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية ليونيسيف في بيان «مع تصاعد تأثير تغير المناخ، سيزيد أيضاً الانتقال الناجم عنه». وأضافت «لدينا الأدوات والمعرفة اللازمتين للاستجابة لهذا التحدي المتصاعد الذي يواجه الأطفال، لكننا نتصرف ببطء شديد». أصبحت ظواهر الطقس المتطرف أكثر شيوعاً في السنوات القليلة الماضية بسبب تغير المناخ. وذكرت يونيسيف أن الفيضانات والعواصف شكلت 95 في المئة من حالات نزوح الأطفال خلال فترة الست سنوات. وقالت في تقريرها «الأطفال ينزحون بسبب تغير المناخ». وقالت فيرينا كناوس مسؤولة ملف الهجرة والنزوح في يونيسيف «القادة يأخذون نزوح الأطفال بالكاد في الحسبان». وتتوقع المنظمة في التقرير أن ما يقرب من 96 مليون طفل سينزحون بسبب ظاهرة فيضانات الأنهار وحدها على مدى العقود الثلاثة المقبلة، أي بمتوسط ​​3.2 مليون طفل تقريباً كل عام.

قال المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية إن الإعصار كوينو، سيجلب أمطاراً غزيرة على طول سواحل قوانغدونغ وإقليم فوجيان المجاور خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وذكر المركز أن الأمطار في قوانغدونغ قد يتجاوز منسوبها أكثر من 300 مليمتر. وأصدر تحذيراً باللون الأصفر من الرياح القوية، وهو ثالث أعلى مستوى في نظام تحذير من أربعة ألوان. وتسبب الإعصار في مقتل شخص وإصابة قرابة 400 في تايوان، وألحق أضراراً بالغة بجزيرة أوركيد النائية، التي يقطنها نحو خمسة آلاف شخص، قرب الساحل الشرقي لتايوان رغم عدم تعرض أحد للإصابة في الجزيرة. وانقلب أكثر من 70 قارباً أو غرق في ميناء بالجزيرة، وتعرضت مدرستان لأضرار بالغة وانقطعت الكهرباء بسبب الإعصار. وأرسلت الحكومة والقوات الجوية طائرات هليكوبتر على متنها مهندسون لإعادة الكهرباء والاتصالات أمس الجمعة رغم أن من غير المقرر وصول القوارب الأولى المحملة بالإمدادات إلى أوركيد قبل صباح اليوم السبت. ولا تزال الرحلات الجوية المدنية معلقة. وأوقف إقليم قوانغدونغ الصيني العشرات من رحلات العبارات منذ وقت متأخر من الخميس، ونصح مركز الأرصاد السائحين بالابتعاد عن المنتجعات الشاطئية. (وكالات)