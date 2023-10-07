شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن طرد اثنين من مسؤولي السفارة الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة طردت اثنين من مسؤولي السفارة الروسية لديها.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن طردت روسيا في وقت سابق دبلوماسيين أمريكيين من السفارة الأمريكية لدى موسكو.

العلاقات الروسية الأمريكية

كان مصدر بوزارة الخارجية الروسية أكد طرد واشنطن دبلوماسيين روس من دون مبرر.

ولفت إلى أن روسيا غير مهتمة بالتصعيد ولكنها سترد بقسوة وحسم إذا استمرت تلك التصرفات العدائية، بحسب وكالة "نوفوستي".

طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا

وذكر مصدر في الخارجية الروسية، أن الجانب الأمريكي يواصل تقليده الرديء في التسريبات إلى وسائل الإعلام، رغم تأكيداته بأنه لن ينشر بعض الإجراءات المتخذة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في سبتمبر الماضي طرد الدبلوماسيين الأمريكيين، جيفري سيلين وديفيد برنشتاين.