القضاء في نيويورك يمنح ترامب فترة إرجاء موقتة في محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال

منح القضاء في نيويورك الرئبيس الأميركي السابق دونالد ترامب فترة إرجاء موقتة في إطار محاكمته المدنية التي بدأت الاثنين بتهمة الاحتيال.

وكان ترامب قد تقدم الأربعاء باستئناف لوقف محاكمته في محكمة البداية المعروفة باسم "المحكمة العليا في نيويورك".

وبدأت في 2 تشرين الأول جلسات الاستماع، من دون هيئة محلفين لكن بحضور ترامب، وسبقها في 26 أيلول قرار مفاجئ اتخذه القاضي آرثر إنغورون خلص إلى أنه كانت هناك "عمليات احتيال متكررة" من جانب مجموعة "منظمة ترامب"، وأمَرَ بسحب تراخيص الأعمال من دونالد ترامب ونجليه دون جاي آر وإريك في ولاية نيويورك.

وفي حُكم أصدرته محكمة استئناف في نيويورك الجمعة، ونشرته الصحافة القضائية، رفضت المحكمة وقف المحاكمة، لكنها قررت "تعليق تنفيذ إلغاء التراخيص التجارية" ومصادرة شركات عائلة ترامب.