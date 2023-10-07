شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية يرفض التدخل فى الشأن المصرى.. ويؤكد: الانتخابات تجرى بشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استنكر النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والامين العام للحزب، بيان البرلمان الأوروبي واصفا إياه بالتدخل الخارجي غير المقبول في الشأن المصري الداخلي، مضيفا أن حديث البرلمان الأوروبي عار عن الصحة تماما فالانتخابات الرئاسية تتوافق مع الدستور والقانون ويديرها لجنة بتشكيل قضائي، وتتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وليس للحكومة المصرية أي دخل بها.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية حرة ونزيهة وشفافة ومتاح لكل المرشحين المحتملين أن يتحركوا في طول البلاد وعرضها، كما أن هذا التدخل السافر في الشأن المصري يكشف النقاب عن وجود بعض الشخصيات والجهات المدفوعة من جهات خارجية لتحقيق مآربها ومحاولة الدفع دائما في اتجاه تشويه صورة مصر وإلصاق الاتهامات بها دون سند من الواقع أو قانون.

وأكد أحمد مهنى أن البرلمان الأوروبي يستقي معلومات غير صحيحة من منصات التواصل المحسوبة على جماعات الإخوان الإرهابية ولا يرجع مصادر وثيقة أو معلومات صحيحة من جهات مختصة، مطالبا برلمان أوروبا والاتحاد الأوروبي بكافة تشكيله لإعادة النظر مجددا وتحرى الدقة فيما يطالبون به.