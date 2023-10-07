قبيسي: مشكلة النزوح هي مؤامرة على سوريا ولبنان

وجه النائب هاني قبيسي "للساسة في بلدنا بأن لبنان لا يمكن أن يبقى مكشوفا، وانتم تتمسكون بمواقف لا توصل البلد لمكان الا الى تكريس الإعتراض على المقاومة وقوتها وسلاحها"، معتبرا أن "من دمر سوريا وشرد اهلها في اسقاع العالم الان يطرح على الشعب اللبناني مشكلة جديدة عنوانها النازحين السوريين، وهذه مؤامرة على سوريا ولبنان. فليعيد بعض الساسة حساباتهم في مواقف اتخذوها سابقا ويتخذوا اليوم مواقف معاكسة لها برفضهم النازح وملاحقته، وهؤلاء هم من دعاه الى بلدنا لكي يسقطوا النظام في سوريا".

واشار الى ان "السياسات الغربية هي من اوصلت سوريا الى هذا الواقع المرير، وهي تسعى ان يصل لبنان الى مشكلة كبيرة لا طاقة له بتحملها بأن اصبح تعداد الضيوف السوريين في لبنان يعادلوا نصف الشعب اللبناني، وبالتالي لا يتحرك احد في الوقت الذي يضرب الارهاب في سوريا، ويرتكب مجزرة ندينها ونستنكرها بقتلهم مدنيين وطلاب يتخرجوا ندين هذا الامر، ونستنكر هذا السكوت العربي بدعم ارهاب فتك في دول عربية".

واكد إننا "في لبنان شعب لا يتنازل عن قيمه ومبادئه وسيادته ومقاومته، وهنا نوجه الموقف لساسة في بلدنا بأن لبنان لا يمكن أن يبقى مكشوفا، وانتم تتمسكون بمواقف لا توصل البلد لمكان، الا الى تكريس الإعتراض على المقاومة وقوتها وسلاحها، تعترضون على الممانعة بوجه اسرائيل تعطلون الاستحقاقات الداخلية من انتخاب رئيس للجمهورية الى عمل الحكومة والمجلس النيابي، ويترك المواطن بمواجهة كل المشكلات التي تثقل كاهله".

ولفت الى ان "الشعب اللبناني يعاني وبعض الساسة يبحثون عن الانتصار، فعن اي انتصار تبحثون انتصار على لبناني اخر ام الانتصار على مواطن ضعيف يعاني في وداعئه ولقمة عيشه وطبابته وتعليم ابنائه، لماذا هذا العناد برفضكم للتواصل وللنقاش والحوار على مستوى اعادة لم الشمل في بلدنا للتوصل لإنتخاب رئيس للجمهورية حتى نتمكن من المواجهة، فإذا كنتم لا تكترثون لمعاناة المواطن، فبماذا تكترثون ان ينتصر هذا الحزب على اخر ام هذا اللبناني على لبناني اخر لا نفهم ما هو تفسيركم للوحدة الوطنية وكيف نكون كشعب لبناني اصحاب قضية واحدة".