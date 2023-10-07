في صحف اليوم: بري لم يعد قادراً على تحمل الضغط الأميركي ويرى حوار حزب الله مع باسيل "طبخة بحص"

اشارت صحيفة "نداء الوطن" الى ان المعلومات المتوافرة تبيّن أنّ الاستحقاق الرئاسي ما زال في وضع الجمرة تحت رماد التعتيم في الآونة الأخيرة. وفي خلاصة هذه المعلومات أنّ الاستحقاق سيمضي على طريق الشغور الطويل الأمد، أو أنه اقترب من مرحلة الحسم في البرلمان بجلسة نيابية مفتوحة على دورات عدة. وتوزاياً مع هذه الخلاصة، اصبحت المبادرة القطرية أمام حائط "حزب الله" المسدود بفعل تمسّكه بترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، فيما لم يتضح متى يعود الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان.

وكشفت الصحيفة أن الجديد هو اجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس منظمة "أميركان تاسك فورس فور ليبانون" ادوارد غبريال. وخلال اللقاء الذي تم بعيداً عن الأضواء عاتب بري ضيفه، قائلاً:"هل تشتغل ضدي في الكونغرس؟"، فأجابه:"كلا، أنا لم أعمل ضدك في واشنطن، لكن يجب أن تأخذ في الاعتبار أنّ الضغط ضدك في مجلس النواب الاميركي تصاعد بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لأنك تقفل مجلس النواب، وتمنع انتخاب رئيس للجمهورية". فقاطعه بري، قائلاً: "أنا لم أقفل المجلس، ولكنني انتظر التوافق على مرشح كي أدعو الى جلسة لانتخابه".

فأوضح رئيس المنظمة أن النصوص الدستورية في لبنان تدعو الى انتخاب رئيس للجمهورية من دون انتظار أي أمر آخر. وفهم من سياق اللقاء أن الضغط الأميركي على رئيس مجلس النواب تحديداً لن يتوقف إذا ما استمر إقفال البرلمان.

وتمضي المعلومات لتكشف عن تواصل جرى بين بري وحزب الله، الذي تبلغ من بري أنه لم يعد قادراً على أن يتحمل وحده الضغط الأميركي المتزايد، قائلاً: "ما فيي ضلني ناطر من دون أي أفق". وسأل رئيس المجلس الحزب عما اذا كان ينتظر تطوراً دولياً على غرار الحوار الأميركي - الإيراني، فتلقى جواباً بالنفي. وهنا، لفت بري الى أن مراهنة الحزب على الحوار مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، هي بمنزلة نضوج "طبخة بحص". ووسط الحاح من بري، طلب "الحزب" مهلة كي يراجع في الأمر ويستأنف الحوار مع عين التينة.