افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "بلدية رمات غان شرقي تل أبيب اعلنت عن فتح الملاجئ جراء التصعيد على الحدود مع غزة"، مشيرة الى ان "عددا من المسلحين الفلسطينيين تمكنوا من التسلل من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية". وهذا ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بيامين نتانياهو خلال الساعات المقبلة اجتماعا مع كبار مسؤولي المنظومة الأمنية.

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: عدد من المسلحين الفلسطينيين تمكنوا من التسلل من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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