افادت قناة "الجزيرة" عن اطلاق رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. واشارت القناة 14 الإسرائيلية عن "سماع دوي إطلاق نار في عدة مواقع بغلاف غزة ومخاوف من تسلل مسلحين".

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